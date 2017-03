Poste Italiane, assicura: maggiore efficienza

BIELLA - Si è svolto nei giorni scorsi l'incontro tra l'assessore Fulvia Zago e il responsabile delle Poste Italiane per il Nord Ovest, Marco Siri, accompagnato dal responsabile delle relazioni esterne per il Piemonte, Giuseppe Farina. L'assessore comunale ha discusso delle numerose segnalazioni per disservizi registrate nell'ultimo periodo, soprattutto nelle zone periferiche della città.

Parla l'assessore

Spiega Fulvia Zago: «All’amministrazione di Poste Italiane ho chiesto di essere attenta e puntuale quanto più possibile nel servizio, specie nelle zone periferiche». Marco Ziri ha quindi risposto, assicurando una maggiore efficienza nella consegna quotidiana, e annotandosi i suggerimenti di Biella per un migliore funzionamento del servizio.