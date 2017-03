Biella e dintorni: 7 cose da fare domenica 26 marzo

BIELLA – Corse in montagna, riscoprire luoghi antichi, spettacoli mercati e tanto altro ancora in questa domenica biellese. Ecco le nostre proposte.

Outdoor e sport

Dalle 7.30 A Biella, piazza Vittorio Veneto partenza della Biella-Piedicavallo, gara podistica regionale di corsa in salita su strada oro competitiva e non competitiva , km 19,30, ritrovo alle 7.30 Biella, piazza Vittorio Veneto, partenza alle 10, pasta party alle 12, premiazione alle 13. E 1^ Balma Piedicavallo, gara regionale competitiva e non competitiva, km 7, ritrovo alle 7.30 Balma fraz. di Campiglia Cervo, partenza alle 10, pasta party alle 12, premiazione alle 12.30. Partenza in contemporanea da Biella e da Balma. Iscrizioni on line. A tutti gli iscritti speciale premio partecipazione. Servizio navetta e servizio trasporto borse partenza/arrivo. Info: www.biellasport.net.

Dalle 11 al Rifugio degli Asinelli, via per Zubiena 62, Sala Biellese, Grooming Day, l'evento che annulla le barriere tra gli umani e gli asini ospiti della sede italiana del Donkey Sanctuary. La giornata avrà due momenti dedicati al grooming degli asinelli: la mattina (dalle 11 alle 12) e il pomeriggio (dalle 14 alle 16) lo staff del rifugio accoglierà i partecipanti nei recinti dei vecchietti, gli asinelli più anziani (e coccoloni!) del centro. A turno, tutti i presenti (bambini sotto i cinque anni accompagnati dai genitori) potranno spazzolarli con striglie e brusche. Nel corso della giornata, inoltre, i volontario guiderà i visitatori alla scoperta delle storie degli asinelli ospiti del centro e delle attività del rifugio attraverso il Pedibus. Le attività sono libere, gratuite e senza prenotazione. In caso di maltempo, l'evento sarà annullato. Durante il Grooming Day, le persone che vogliono sostenere il Rifugio, quotidianamente impegnato nelle cure di 150 animali, molti salvati da casi di abbandono e maltrattamento potranno recarsi all'InfoPoint per adottare a distanza un asinello o per acquistare i gadget solidali. Il ricavato sarà utilizzato per il mantenimento degli asinelli ospiti del rifugio. Info: Rifugio degli Asinelli, 015 2551831, www.ilrifugiodegliasinelli.org, info@ilrifugiodegliasinelli.org.

Teatro

Alle 16 a Cossato presso il Teatro Comunale, per la rassegna domeniche a teatro Piccolo varietà di Pinerolo presentano «Na duminica al mar». Prezzi: euro 10. Al costo del biglietto vanno aggiunti diritti di prevendita. Prevendite presso: Libreria Arcadia, Cossato, Cigna Dischi, via Italia 10, Biella, Paper Moon, viia Galimberti 37, Biella, Dream's Book, Gattinara e online. Info: Il Contato del Canavese 0125 641161, Teatro Comunale 015 93899, www.ilcontato.it, biglietteria@ilcontato.it.

Mercati

Dalle 8 alle 19, mercatino dell'antiquariato minore di Riva presso, Biella Riva, piazza S. Giovanni Bosco e dintorni. Mostra mercato per tutti gli appassionati di cose d'altri tempi.

Cultura

Domenica a Casa Zegna, Trivero, visita guidata per tutta la famiglia alla scoperta de «I luoghi nascosti di Ermenegildo Zegna»: la sala quadri, impreziosita dai dipinti di Ettore Olivero Pistoletto «L'Arte della Lana nel Medioevo»; il cinema privato di Ermenegildo Zegna, realizzato da Otto Maraini, dove verrà proiettato il documentario «Dalla Lana al Tessuto», Istituto Luce, 1939; il giardino progettato da Otto Maraini e Pietro Porcinai dove scoprire figure, disegni, statue, simboli di una vita privata; orari partenze: 10.30; 14; 15.

Per i più piccoli

Dalle 15 alle 17.30 a Massazza presso Cavallo Felice A.s.d., laboratori di avvicinamento all'equitazione ispirati al metodo etologico per bambini ma anche per chiunque voglia avvicinarsi con dolcezza ai cavalli. Tutte le domeniche pomeriggio dal 26 marzo al 4 giugno dalle 15 alle 17.30. Info: Sofia 346 3774444, vacanze@unpostofelice.com.

Alle 10.30 alla libreria Cappuccetto Giallo di via Vescovado a Biella, Botanicum, librerie in Fiore 2017 con Francesca Rovetto. Laboratorio creativo ispirato al metodo Bruno Munari: sezioniamo i materiali vegetali, impariamo la nomenclatura botanica e disegniamo insieme i fiori! Attività a cura di Segni d’Arte: Atelier di Educazione alla Libera Creatività. Età consigliata: da 5 a 11 anni, euro 13 con spuntino.