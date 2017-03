Vittoria a caro prezzo per il Biella Rugby

BIELLA - Con il Monferrato in formazione più che rimaneggiata rispetto all’incontro del girone di andata, alla vigilia ci si aspettava un impegno meno complicato, invece, sul campo di Asti, strappare i cinque punti a disposizione, è stata impresa assai ardua. Il match è iniziato subito malissimo per gli Orsi che a soli due minuti dal fischio d’inizio, perdono Nicolas Forestier per infortunio ad un tendine. Per l’argentino, stagione probabilmente terminata, per i compagni, l’obbligo di giocare ancora settantotto minuti in stato di shock. La palla non gira tra le mani dei gialloverdi e mentre Gatto incita i suoi a ritrovare la giusta concentrazione, i padroni di casa allungano infilando un calcio e due mete trasformate nella prima mezz’ora. Rompe gli indugi Matteo Maia che trova la meta al 36’. Corrado Musso trasforma e centra nuovamente i pali pochi minuti più tardi sfruttando una punizione a favore. Biella affronta la pausa con un passivo di sette punti da recuperare nel più breve tempo possibile: 17-10.

Secondo tempo

Invece, anche la ripresa sembra alla moviola. La situazione si sblocca dopo diciassette minuti, quando l’arbitro assegna a Biella una meta tecnica che Corrado Musso trasforma. La situazione di parità dura poco, perché il tallonatore monferrino, trova la sua seconda personale e il preciso Zucconi trasforma. Capitan Gatto aumenta il ritmo e sprona i giocatori biellesi a dare il massino fino alla fine, nonostante dal 60’, la squadra sia costretta a giocare con un uomo in meno per il rosso rimediato da Gorla. Di Panigoni la terza meta gialloverde, Corrado Musso non trasforma, ma poco dopo si fa perdonare firmando il piazzato del sorpasso: 24-25. Conclude in bellezza capitan Gatto. Corrado Musso trasforma ancora: 24-32. Allo scadere segna la quarta meta Monferrato, non trasforma, ma guadagna il doppio bonus. La vittoria non è in discussione: 32-29 per i gialloverdi.

Parla l’head coach

Callum McLean: «Nel primo tempo abbiamo giocato in stato di shock per l’infortunio di Forestier. Faticavamo ovunque. Nella ripresa, abbiamo avuto l’intuito di aumentare il ritmo quando ci siamo accorti che i nostri avversari sembravano a corto di fiato. Con la fiducia in noi stessi, siamo rimasti in partita fino alla fine, anche se è stato davvero stressante. Man of the match, per me, Cristian Gatto perché ha tenuto la testa sul campo fino alla fine ed è stato in grado di caricare di brutto tutta la mischia che nel secondo tempo ha stradominato. Tommaso Pellanda ha giocato per quasi tutta la partita riuscendo a materializzarsi ovunque lui servisse. Daniele Grosso ha fatto le veci di Forestier all’apertura ed è riuscito a creare tanto gioco in attacco. Un unico appunto: la vittoria è arrivata e ne siamo contenti, ma non possiamo permetterci di incominciare in questo modo le partite che affronteremo in futuro. Ora vedo molti dei ragazzi zoppicare o lamentarsi. Hanno dato il massimo, abbiamo vinto a caro prezzo».

Monferrato – Biella Rugby 29-32 (17-10)

Marcatori: p.t. 10’ c.p. Zucconi (3-0); 24’ m. Piciaccia tr Zucconi (10-0); 28’ m. Cullhaj tr. Zucconi (17-0); 36’ m. Maia tr C. Musso (17-7); 40’ c.p. C. Musso (17-10). s.t. 17’ m. tecnica per Biella Rugby tr. C. Musso (17-17); 18’ m. Cullhaj tr. Zucconi (24-17); 28’ m. Panigoni n.t. (24-22); 31’ c.p. C. Musso (24-25); 38’ m. Gatto tr. C. Musso (24-32); 40’ m.Zucconi n.t. (29-32).

Monferrato: Casarin; Kiptiu, Giorgino, En Naour, Novarese; Zucconi, Caramella; Ameglio, Palazzetti, Chibsa; Demeco, Carafa (cap.); Piciaccia, Cullhaj, Martinetto. A disp.: Dudi, Caponiti, Shpella, Cotaj, Perissinotto, Ravizza, Diac. All. Roberto Mandelli.

Biella Rugby: Maia; C. Musso, Ongarello, Grosso, Galfione; Forestier (2’ Savio), Ghitalla; Coda Zabetta (15’ st Chtaibi), Gorla, Pellanda (30’ st Brua); Eftimie (30’ Panaro), Bertone (22’ st Barbera); Panigoni (30’ st Zamolo), Romeo (37’ Pallaro), Gatto (cap.). All. Callum Roy McLean.

Arbitro: sig. Massimiliano Meneghini.

Cartellini: 22’ giallo Romeo (Biella Rugby), 20 st’ giallo Gorla (Biella Rugby); 20’ st giallo Martinetto (Monferrato); 21’ st rosso Gorla (Biella Rugby).

Punti in classifica: Monferrato 2; Biella Rugby 5.

Serie B girone 1 – Risultati 17a giornata: Lecco – Amatori Alghero 17-14; Amatori Capoterra – Cus Milano 18-43; Piacenza – Cus Torino 20-37; Cogoleto – Sondrio 25-45; VII° Torino – Rovato 45-19; Monferrato – Biella Rugby 29-32.

Classifica. Cus Torino punti 69; Biella Rugby e VII° Torino 63; Monferrato e Amatori Alghero 48; Piacenza 42; Lecco 41; Cus Milano 40; Sondrio 32; Amatori Capoterra 25; Rovato 22; Cogoleto 14.