Angelico, tutto facile a Ferentino: 73-62

BIELLA - Un match a senso unico, una nuova vittoria in trasferta per l'Angelico - la terzultima di regular season - che rafforza il primo posto ad Ovest e tiene a distanza Tortona, vittoriosa ieri contro Agrigento. I rossoblù, avanti al quarantesimo sulla FMC Ferentino 73-62, sono riusciti a sopperire all'assenza del play titolare Marco Venuto, out per un attacco influenzale, con intelligenza e continuità. Prova travolgente per Mike Hall, autore di 27 punti e sempre più tra i migliori protagonisti del campionato. Domenica l'Angelico torna a giocare sul parquet del Forum: alle 18.00 arriva Scafati.

Primo quarto

Alla palla a due coach Paolini schiera uno starting-five composto da Guarino, Radic, Musso, Gigli e Raymond; coach Carrea si affida invece a Ferguson, Hall, Massone, De Vico e Tessitori. Il match decolla in perfetta parità: Massone e Gigli aprono le danze, seguiti nei minuti successivi da Ferguson e Radic. Dopo i primi cinque di gioco Biella ha quattro giocatori nero su bianco alla colonna punti: a referto entrano anche De Vico e Tessitori per il +4 rossoblù, dimezzato nel possesso a seguire dai padroni di casa con Gigli (6-8). A tre dalla prima sirena l'Angelico rimette la testa avanti con una tripla centrale e perfetta di Hall (11-8 per i lanieri). Negli ultimi secondi la FMC smuove con Matteo Imbrò e torna a -1: 10-11 sul tabellone del Palasport Ponte Grande al 10°.

Luca Pollone (© Pallacanestro Biella)

Secondo quarto

Biella riparte con Ferguson, Hall, Luca Pollone, Udom e Wheatle e scatta subito avanti con il suo numero 18, spettacolare dalla lunga: 14-10. Ferentino litiga con il ferro, così i rossoblù hanno terreno fertile per costruire un importante vantaggio: infilano Ferguson e Udom per un parziale di 8-0. Imbrò fa due su due in lunetta, Hall e Benvenuti si annullano da sotto, Tessitori manda a tabellino il suo secondo canestro e il match sale sul 23-14. Scollinato il 15° realizzano Gigli, De Vico e Raymond da tre e Ferguson dalla linea dei liberi: Biella si tiene così a distanza con un buon margine da difendere. La FMC fa prove di rimonta con Imbrò, preciso dalla lunga, ma deve fare i conti con Mike Hall, altrettanto puntuale dall'arco: tris di triple dell'ex Olimpia, massimo vantaggio per i lanieri (+15) e pausa prenotata dalla panchina bianco-amaranto. Nel minuto a ridosso dell'intervallo lungo vanno a referto Bernardo Musso e Jazz Ferguson: il match si chiude 24-38 dopo i primi venti minuti di gioco.

Terzo quarto

Quintetto di inizio match per coach Michele Carrea. La musica è la stessa del periodo precedente: Biella spinge con Hall dal pitturato, Carnovali prova a graffiare dalla lunga e Tessitori schiaccia per il 42-27. È un Angelico sul pezzo quella che il palazzetto di Ferentino ritrova dopo la sospensione. Raymond, Imbrò e Musso danno la scossa ai ciociari, poi Biella si scrolla via di dosso il momento no in lunetta con la sua coppia di americani Ferguson-Hall (34-49). Al rientro da un nuovo time-out di coach Paolini, Biella allunga il break con Mattia Udom. Carnovali tiene alto l'orgoglio dei suoi ma non riesce ad arginare l'ondata rossoblù: Ferguson timbra il 14 e chiude il periodo 57-38.

Ultimo quarto

A Imbrò e Carnovali rispondono Luca Pollone dalla lunga e Udom dal pitturato a fil di sirena: 43-62 e pausa per la panchina di casa. Con Hall, un killer dalla lunga, Biella spicca il volo: quinta tripla del pomeriggio per Mike. La FMC si aggrappa ai punti dell'ex Angelico BJ Raymond, di Tommaso Carnovali e Matteo Imbrò; i ragazzi di coach Carrea subiscono il ritorno dei laziali ma si tengono comunque a distanza rassicurante: 55-71 a 3'21» dal game over. Ferentino chiude in crescita, Biella prova a tambonare ma è in calo evidente: nelle fila dei ciociari smuovono ancora Raymond (tripla che riaccende le speranze della FMC) e Benvenuti per un parziale di 12-0. Poi, a una curva dal traguardo, Tessitori in schiacciata mette il punto esclamativo sul match: vince l'Angelico 73-62.

FMC Ferentino-Angelico Biella 62-73

Parziali: 10-11, 24-38, 38-57.



FMC Ferentino: Guarino 2, Radic 2, Musso 5, Gigl 6, Ianuale, Mastrangeli n.e., Datuowei, Imbrò 17, Carnovali 12, Bertocchi, Benvenuti 6, Raymond 12. All.: Paolini.



Angelico Biella: Ferguson 14, Hall 27, Massone 2, L. Pollone 6, De Vico 5, Udom 11, M. Pollone n.e., Wheatle, Rattalino, Tessitori 8, Pasqualini n.e.. All.: Carrea.



Arbitri: Ursi, Caruso, Capozziello.