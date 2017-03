«Bravi a sopperire all'assenza di Venuto... Hall travolgente»

BIELLA - Così coach Michele Carrea in sala conferenze al termine di Ferentino-Angelico Biella 62-73.

Bravi, senza Venuto

«Come sempre si cerca di analizzare la partita guardando sia i rivolti positivi sia i risvolti negativi. L'elemento più positivo è stato la capacità del gruppo di sopperire all'assenza di Marco Venuto, il playmaker titolare, come fatto altre volte in altri ruoli. Anche oggi abbiamo dimostrato di saperci plasmare secondo l'esigenza del momento - ha detto il tecnico della Pallacanestro Biella -. Hanno coperto quel ruolo giocatori che non sono propriamente adatti a farlo e l'hanno fatto con tanta disciplina e il massimo dello sforzo».

Mike Hall...

«Il secondo innegabile elemento positivo non è più una novità: la prestazione di Hall. Oggi Mike è stato veramente travolgente - ha aggiunto il tecnico -. Di questo siamo orgogliosi perché sappiamo quanto lui desideri essere protagonista così e quanto il nostro essere squadra lo aiuti. Per quanto riguarda invece le note da correggere, abbiamo smesso di giocare troppo presto e gestito la gara in attacco a volte in maniera poco intelligente. Sapevamo che Ferentino avrebbe giocato con quintetti molto particolari per via della sua attuale struttura di squadra, molto sbilanciata sui lunghi; dovevamo essere più bravi a punire i mismatch sugli esterni di Raymond con un gioco dinamico. Abbiamo cercato invece di attaccarlo in modo statico e questo non ha prodotto vantaggi reali. Abbiamo poi subito un parziale nell'ultimo quarto con tre tiri aperti. L'abitudine a giocare con la giusta tensione in passato ha fatto la differenza, su quello vogliamo migliorare».