Sale il termometro politico. Ecco il raduno contro Salvini

BIELLA - L'arrivo di Matteo Salvini in città rappresenta proprio l'evento del giorno, nel bene e nel male. Male certamente la sede della Lega Nord imbrattata nei giorni scorsi, bene l'attenzione e la vivacità politica che l'arrivo del leader nazionale pare determinare. E' notizia di oggi, infatti, un presidio dei Giovani Democratici. Appuntamento alle 16,30 in via Lamarmora, nei pressi della sede dell'Atl.

Il comizio

Matteo Salvini oltre al comizio in piazza Santa Marta (programmato per le 17) dovrebbe riuscire ad incontrare cittadini e militanti in via Italie e forse a prendere un caffè (pare al bar Magnino). Su Internet l'arrivo di Salvini aveva, come normale, suscitato apprezzamento e critiche, con inevitabili polemiche e toni accesi da parte di qualche utente. Difficile pensare a problemi di ordine pubblico, in città, ma certamente le forze dell'ordine dovranno controllare il centro cittadino con particolare attenzione per evitare qualsiasi tensione.

Il comunicato dei giovani del Pd

«L'evento nasce dall'accordo di varie associazioni, organizzazioni politiche, sigle sindacali, singoli cittadini.

Tutti riuniti per ricordarci che la nostra società può salvarsi solo se è in grado di trattare con rispetto chi ha bisogno di aiuto. Proponiamo di trovarci per difendere simbolicamente la nostra città dal razzismo e dall'intolleranza - si legge nel comunicato -. Crediamo che l'Italia, come anche tutta l'Europa, non abbia bisogno di più chiusura, ma di più accoglienza. Solamente capendo fino in fondo come affrontare le sfide che la nostra epoca ci pone, potremo essere in grado di difendere la nostra democrazia e la nostra libertà, troppo spesso minacciate da chi sa solo odiare».

Il punto di ritrovo è davanti alla sede di ATL, ai Giardini Zumaglini (Biella). Discuteremo delle migrazioni, dei diritti civili e umani, delle strutture di accoglienza: lo faremo con associazioni del territorio che affrontano ogni giorno questo tema.