Nuoto: Dynamic ancora sul podio a criteria nazionali di Riccione

BIELLA - Dynamic Sport grande protagonista ai Criteria Nazionali giovanili di nuoto terminati la settimana scorsa a Riccione: dopo le 10 medaglie conquistate dalla squadra femminile, con tanto di storico settimo posto nella classifica generale a squadre (quarto con la categoria ragazze), anche i maschi si sono fatti valere, salendo per ben quattro volte sul podio tricolore.

Le gare e i risultati

A guidare il giovane gruppo di atleti allenati dai tecnici Donato Nizzia, Enrico Rubino, Lucia Dante, Luca Andreo, Giovanni Michelucci, Stefano Megetto e Giuseppe Nodari è stato il capitano crescentinese Andrea Dellarole, splendido bronzo nei 100 rana juniores '99 in 1'01'"26 e argento nella doppia distanza in 2'13"26, oltre che 8° nei 50 in 28"94. Proprio nei 200 rana la Dynamic si è esaltata, cogliendo altri due argenti con ‎l'altro crescentinese Luca Caramellino tra i ragazzi 2002 in 2'20"19 ed il canavesano Enrico Oggeri‎ tra i ragazzi 2003 in 2'28"16. Super Federico Lagna (squadra Dynamic Biella), due volte 6° nei 100 (54"87) e nei 200 (2'03"60) delfino juniores '99, oltre che 14° nei 50 in 25"24. Vicino al podio anche Lorenzo Panizza (Dynamic Pralino), 5° nei 200 stile libero ragazzi 2003 in 1'59"16, a soli 93 centesimi dal terzo posto, anche 10° nella doppia distanza in 4'13"13.

E ancora...

Eccellenti gare per Nicolò De Mitri (Pralino) nei 1500 stile libero ragazzi 2003 in 16’35»05, Mauro Naldini (Pralino) ottavo nei 200 delfino ragazzi 2003 in 2’14»41, per il crescentinese Riccardo Ongaro, 10° nei 100 stile libero ragazzi 2003 in 55"24, ad 89 centesimi dal podio e nono nei 200 misti in 2’14»36, per il rivarolese Diego Bortolozzo, 10° nei ‎nei 50 rana junior 2000 in 29"43, il crescentinese Andrea Pagliano, ‎14° nei 200 misti ragazzi 2003 in 2'15"62. Nella stessa gara 9° Gabriele Rizzo (Crescentino) tra i ragazzi 2001 in 2'08"17. Buon 13° posto per la staffetta 4x100 mista juniores con Rizzo, Dellarole, Lagna, Cimavilla e 16° per la 4x100 stile libero ragazzi con Cimavilla, Panizza, Ongaro, Rizzo. In gara anche Alessio Salino nei 200 delfino cadetti. Grande soddisfazione da parte di staff tecnico e societario Dynamic, per una scalata ai vertici nazionali continua e progressiva, sempre nella scia dei colossi Rari Nantes e Centro Nuoto Torino.