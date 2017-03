Domus Laetitiae: a Sagliano incontro di musicoterapia

BIELLA - La Cooperativa Domus Laetitiae organizza, giovedì 30 marzo alle 18, presso il salone polivalente della cooperativa a Sagliano Micca, in via Roma 127, un incontro dal titolo «Suoni e musiche per la sintonizzazione affettiva». La musicoterapia è, infatti, una risorsa per lo sviluppo delle competenze espressive e relazionali dei bambini con o senza problemi. L’incontro darà la possibilità a genitori, insegnanti, educatori e chiunque opera con i bambini, di ascoltare esperienze e riflessioni sul tema e di interagire con gli esperti che parteciperanno.

Perché la musicoterapia?

Prima della parola c’è la musica: fin dai primissimi istanti di vita. In ogni bambino c’è una musicalità spontanea e innata che può essere uno strumento privilegiato per incontrarsi, per sviluppare una sintonizzazione affettiva e una relazione significativa. Nell’ambito familiare, scolastico e anche riabilitativo, le esperienze musicali possono quindi contribuire in modo rilevante allo sviluppo di quelle che, in gergo tecnico, sono chiamate competenze espressive, comunicative e relazionali dei bambini, soprattutto dei più piccoli, con o senza problemi. In particolare l’approccio della musicoterapia, diverso da quello prettamente didattico, può sostenere la maturazione armonica del bambino, a maggior ragione là dove ci siano dei problemi di ordine cognitivo, emotivo, comunicativo e relazionale.

Gli interventi

Interverranno all’incontro con riflessioni, approfondimenti teorici ed esperienze concrete: Elisa Mazzella (Arona), musicoterapista, educatrice, pedagogista, docente a contratto presso l’Università Cattolica di Milano, Alessio Rocchi (Biella), musicoterapista, insegnante Orff-Schulwerk, referente territoriale «Nati per la musica»; Chiara Tamagnone (Vercelli), musicoterapista, psicologa, psicoterapeuta dell’età evolutiva. L’incontro sarà introdotto e condotto dal musicoterapista Guido Antoniotti che, dal 2005, si occupa dei progetti di musicoterapia, con bambini e adulti, alla Domus Laetitiae e presso altre strutture e realtà del territorio biellese. La serata, a ingresso libero, è rivolta soprattutto a genitori, maestre, insegnanti, educatori e a chiunque lavora con i bambini (con o senza problemi).