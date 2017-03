Mongrando: via ai soggiorni estivi per anziani

MONGRANDO - Il Comune offre due proposte di soggiorno climatico per l'estate 2017 agli anziani residenti e non: una montana ad Andalo nelle Dolomiti del Brenta e una marina a Misano Adriatico in Romagna.

Date e tariffa

Il primo soggiorno è stato organizzato dal 21 giugno al 02 Luglio all'hotel Cristallo e prevede pensione completa, ingresso zona benessere, e tanto altro.....costi differenti per i residenti in paese e per chi viene da fuori. I mongrandesi pagheranno 570 euro in camera doppia o 680 euro in quella singola, mentre gli altri 700 euro per la doppia. Il secondo soggiorno si terrà dal 27 agosto al 9 Settembre all'hotel International incluso di spiaggia, pensione completa e tanto altro. I costi per i residenti sono 720 euro in camera doppia o 830 euro in quella singola e per i non residenti 800 euro nella doppia.

Come partecipare

Requisiti per poter partecipare ai due soggiorni organizzati dal Comune sono l'essere autosufficienti e l'aver compiuto 60 anni. Le iscrizioni, che prevedono il versamento di una caparra di 50 euro, si chiuderanno il 21 Aprile 2017 e vengono raccolte dall'ufficio servizi sociali e istruzioni. L'amministrazione comunale fa sapere che verrà data la priorità ai residenti in paese sino ad esaurimento posti. Per maggiori informazioni o dettagli chiamare lo 015/2564162.