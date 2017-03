Cavaglià, vinti 157 mila euro

CAVAGLIA' - Vinti in paese bene 157 mila euro. L'importante cifra è stata vinta grazie al concorso «SiVinceTutto SuperEnalotto». La giocata fortunata e vincente è stata effettuata nel punto vendita Sisal di via Mainelli, in paese. Il giocatore ha azzeccata un "6" assicurando l'importante cifra di 157 mila euro. La combinazione di numeri vincenti era il seguente: 5, 9, 11, 47, 74, 83. Il montepremi complessivo in palio nel concorso, invece, è stato di oltre 595 mila euro. In paese, e nei dintorni, ovviamente, è stata la caccia al possessore del biglietto. Residente o una persona di passaggio?

L'esterno della ricevitoria (© Diario di Biella (M))