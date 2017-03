Incendio danneggia abitazione

OCCHIEPPO INF. - Nessun ferito e solo danni al tetto di una casa. Questo il bilancio di un incendio che questa mattina ha danneggiato un'abitazione su tre piani in via Schiapparelli, in paese. Le fiamme sono divampate questa mattina molto probabilmente per il cattivo funzionamento della canna fumaria. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona.

(© Diario di Biella (M))

