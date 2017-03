A Occhieppo Inferiore lo spettacolo «Le avventure di Ulisse»

BIELLA - Domenica pomeriggio gran pienone al Polivalente di Occhieppo Inferiore in cui si sta svolgendo la diciannovesima mostra del libro. Un pomeriggio interamente dedicato ai bambini, prima con i giochi della Maga Circe e poi con lo spettacolo di burattini «Le avventure di Ulisse» che l'associazione di volontariato Sinergia ha allestito, partendo dal testo omonimo di Roberto Piumini, un testo interamente in rima alternata che ha preso vita attraverso le immagini, i costumi, i burattini e le musiche che i tre attori dell'associazione (Annachiara Sarteur, Isadora Pei ed Aman Kumar) hanno sapientemente assemblato. I bambini, numerosissimi hanno seguito l'intero spettacolo in magico silenzio affascinati da costumi, oggetti di scena e musiche che hanno coinvolto grandi e piccini ora lo spettacolo inizierà il suo viaggio per andare ad affascinare altri bambini.