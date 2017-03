Ginnastica: ottimi risultati per gli atleti della Pietro Micca

BIELLA - Ancora ottimi risultati per la A.P.D. Pietro Micca nella seconda prova regionale del Campionato Individuale Silver GAM svoltosi a Torino, presso il Palaginnastica di via Pacchiotti, domenica 26 marzo. Questa seconda prova ha visto una partecipazione ancora più numerosa della precedente, sfiorando i 160 ginnasti, provenienti da tutto il Piemonte e Valle d’Aosta e 13 sono stati i portacolori per la nostra società.

La giornata di gara

Partenza al mattino con i ragazzi impegnati nel campionato di seconda divisione, competizione che prevede 4 attrezzi di gara (corpo libero, sbarra, parallele pari e volteggio); nella categoria A2 (under 12) buoni miglioramenti per Federico Ibba, quinto, e Pietro Germinetti che scala la classifica rispetto alla prima prova e ottiene uno splendido argento; argento che viene conquistato anche da Gregorio Neggia nella categoria Junior prima fascia, dimostrando di trovarsi in un ottimo momento di forma; infine nella categoria A3 (under14) un quinto posto che sta un po’ stretto ad Enrico Piccioni, purtroppo vittima di una caduta a parallele, e grande performance di Sandro Varnero, che grazie ad esercizi dall’alto valore tecnico e ottime esecuzioni, riesci a conquistare uno splendido oro.

Al pomeriggio spazio ai nostri ginnasti impegnati nel campionato di quarta divisione, alle prese con volteggio, parallele pari, minitrampolino e corpo libero; nella categoria A1 (under 10) continua la crescita dei nostri piccoli ginnasti, sfiora il podio Christian Contran (quarto) seguito a breve distanza da Tommaso Germinetti (settimo); altro podio per Leo Mirci in A2 che ottiene una medaglia di bronzo più che meritata avendo migliorati tutti i punteggi della gara precedente; nella categoria A3 ottavo posto per Tommaso Bider e quarto per Francesco Craveia, a una incollatura dal podio.

Piccoli ginnasti crescono

Una menzione speciale va riservata ai giovanissimi (classe 2010) Germinetti Leonardo e Piacenza Marco che, impegnati nella 1^ Valutazione Giovani Top GAM, hanno fatto il loro debutto in vero campo gara in un clima sereno e dimostrando grande grinta. Buone prestazioni che permettono di tornare al lavoro ottimisti in vista della prova di squadra di serie D che si terrà il 25 aprile sempre a Torino. Molto soddisfatti dei loro ragazzi i Tecnici Giulio Antoniotti, Noemi Ferraris e tutto lo Staff Pietro Micca.