Ginnastica oro per Sophie Graziano dell' A.p.d. Pietro Micca

BIELLA – E' termina a Torino, con la terza prova regionale, il campionato individuale allieve gold 2017. Per la A.p.d. Pietro Micca in gara, oltre all'allieva emergente Sophie Graziano Classe 2008 (Categoria L1) la sua altrettanto giovanissima compagna Federica Destefanis ed Eleonora Ghione (Categoria L3).

Un campionato complesso

Il campionato riservato a ginnaste della Categoria Allieve (8 / 12 anni) prevede 4 Livelli di difficoltà in base all’anno di nascita delle ginnaste. Il programma richiesto è complesso e di altissimo livello tecnico. Da questo campionato usciranno i nomi per le convocazioni ai collegiali estivi nazionali giovanili.

Le ginnaste

Sophie, in gara per il primo livello, vince questa prova e si laurea campionessa regionale con una condotta di gara esemplare. Nessun errore di rilievo, tranne una piccola imprecisione a parallela. Dunque una grande Sophie in grado sempre più di farsi notare a livello nazionale. Per lei ammissione di diritto alla finale nazionale a Mortara prevista per l’inizio di Giugno. Non da meno la sua giovanissima compagna Federica per quanto riguarda sempre il primo livello. Una grinta invidiabile l’ha caratterizzata oggi in campo gara e le ha permesso di conquistare un ottimo nono posto in Classifica su venti ginnaste di Piemonte e Valle d’Aosta mostrando un netto miglioramento rispetto alla gara d’esordio e confermando la nostra associazione come una tra le migliori sul territorio. Passando alla categoria superiore, L3 classe 2006, bellissimo argento per Eleonora Ghione, per lei ampio margine di miglioramento soprattutto per quanto riguarda il contenuto tecnico. Per Eleonora e Federica ancora qualche giorno di attesa per avere conferma di ammissione alla fase di ripescaggio nazionale (13-14 Maggio a Montevarchi) dove si contenderanno i posti disponibili per la finale nazionale di giugno che concluderà il Campionato. Grande soddisfazione per la responsabile tecnica Marica Giovannini, e per le tecniche Anna Fongaro e Vanessa Maschietto, sempre presenti in ogni momento della preparazione e della gara delle ginnaste.