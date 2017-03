Tennistavolo Biella: i risultati delle ultime gare

BIELLA - Ad una giornata dal termine dei campionati a squadre due formazioni del Tennistavolo Biella raggiungono la promozione al livello superiore.

I risultati

In serie C1 la Carrozzeria Campagnolo, vittoriosa a Verres per 5 a 0, che condivideva la prima posizione di classifica in compagnia della Regaldi, non dovrà attendere l’ultima giornata per avere la conferma della vittoria finale. Con l’inattesa sconfitta dei novaresi in quel di Moncalieri, i biellesi ormai hanno matematicamente conquistato la promozione in serie B2. Anche in D1, la formazione sponsorizzata dalla Falegnameria La Stazione, conquista l’ambito traguardo. I giovani Davide Gamba, Nicolò Manfredi e Pietro Furno, sapientemente seguiti da capitan Emanuele Riberno, con la netta vittoria sul Novara, ottengono ammissione in serie C2. A Verres non ci sono stati problemi, in un’oretta i nostri, con Adrian Panaite in panchina, si sono sbarazzati degli avversari; due punti a testa per Cristian Ciarmatori e Tommy Ferraris ed uno per Simone Cagna. Mannino ed i fratelli Mauro e Paolo Perrenchio non hanno sicuramente rappresentato un serio ostacolo ai nostri portacolori. Non è stato così per la Regaldi, nostra diretta concorrente alla vittoria finale, contro il Moncalieri. I novaresi, scesi in campo privi di Irrera e Ucci, sono usciti sconfitti con il punteggio di 5 a 3 regalandoci, con una giornata di anticipo, la bella soddisfazione. Praticamente azzerate invece le possibilità per gli atleti della C2 di partecipare ai play off. Con la netta sconfitta patita in casa ad opera del Novara si è conclusa la bella avventura in questo appassionante campionato. Privi di Stefano Erba, Luca e Paolo Lanza e Francesco Gamba non hanno saputo reagire al meglio, e, contro avversari giustamente determinati, hanno perso con il severo punteggio di 5 a 2. Solamente Paolo è andato a punti con le vittorie su Alibani e Mason, niente da fare per gli altri due. In D1, come abbiamo anticipato, la squadra di Lele ha vinto con facilità per 5 a 0 contro il Novara, due punti a testa per Davide e Pietro ed uno di Nicolò. Vittoriosa anche l’altra compagine di D1 impegnata in casa contro l’Ivrea. La Lanza Assicurazioni, grazie ai tre punti di capitan Alessio Boggiani, si impone agli eporediesi con il punteggio di 5 a 2. In fine, la grande prestazione della formazione B di D2. Trascinati da Domenico Api (tre punti), che si conferma tra i migliori giocatori del girone, con oltre il 90 % di vittorie, i nostri si impongono agli amici della Chiavazzese con il punteggio di 5 a 2, ribaltando esattamente il risultato dell’andata. A completare il risultato ci pensano Emanuele Gritti, che regola Pilzer nella partita d’esordio e Marco Serra vincente in bella su Zamuner. Completavano la formazione d’oltrecervo, Ferraris, autore dei due punti, e Graziano. L’appuntamento per l’ultima giornata è fissato per l’otto di aprile con due sole formazioni biellesi impegnate, in quanto i derby di D1 e D2 si erano già disputati precedentemente.