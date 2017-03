Tennis: tutti i risultati del Circolo Tennis Biella

BIELLA - Tennis giovanile in evidenza. Le sorelle Sbrana, affiliate circolo tennis Biella, portano a casa risultati sul campo meritevoli di attenzione.

Le gare

San Carlo Canavese (To), Alessia classe 2008, nella categoria Under 9 vince il torneo Champions Bowl, qualificazione regionale, battendo in finale la fortissima Casella Elisa (2008) di Torino con il punteggio 6-4, 4-6, tiebreak 7-2. Sofia classe 2006 categoria Under 11 si piazza al secondo posto perdendo in finale contro la moldava Serban Isabella Maria di Torino con il punteggio di 6-2, 6-3. Entrambe di diritto conquistano la partecipazione al master di Cuneo, fase conclusiva del circuito in data 8-23 luglio 2017. In tale occasione la vincitrice di tale evento avrà diritto di partecipare al Master Internazionale che si svolgerà in Croazia dal 16 al 23 settembre prossimi. Settimo Torinese, circuito Master Series Head Sofia Sbrana U11. Batte al primo turno Erdes Roberta 6-1, 6-0. Circuito Future Alessia Sbrana, U9 perde al primo turno contro Becchio Viola per 6-3, 6-4. Ciriè, circuito giovanile nazionale Babolat, Sofia Sbrana, U11 si qualifica al primo turno battendo Curci Sara 4-6, 6-2, 6-4. Alessia Sbrana nella categoria U9 passa agevolmente il turno battendo Casella Elisa con il punteggio di 6-1, 6-0 e perdendo successivamente con Noascon Fragno Alice con il risultato di 6-2, 6-2. A seguito degli ottimi risultati sportivi Alessia Sbrana è osservata e convocata dalla Federazione Italiana Tennis Comitato Regione a Torino presso il centro periferico d’allenamento «Circolo Stampa Sporting Torino Piemonte per 'Raduno Tecnico Regionale' Under 10» per una seduta d’allenamento. Biella, torneo open Biscottificio Cervo, Sofia Sbrana, classifica 4NC (classifica di partenza) compie una straordinaria prestazione per vincere due match con atlete di classifica più alta, contro Marangon Aurora, classifica 4.6, con il risultato 6-2, 6-4 e contro Fallacara Gaia, classifica 4.3, con il risultato di 7-6, 6-4.