Biella: all'Odeon 3200 studenti per il «Don Pasquale» di Donizzetti

TORINO – Oltre 3.200 studenti del Biellese assisteranno martedì 4 aprile, al Teatro Odeon di Biella (via Torino 65) allo spettacolo «Don Pasquale», tratto dall’opera di Gaetano Donizetti e offerto da Fondazione Crt in partnership con Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.

La giornata

Il 4 aprile sono in programma tre recite alle 9, alle 11 e alle 14.15, in una versione appositamente elaborata nell’ambito della linea «Ascoltar Cantando» del progetto Diderot della Fondazione Crt per le scuole.

Lo spettacolo

Il «Don Pasquale» è realizzato in collaborazione con il liceo Germana Erba-Fondazione Teatro Nuovo, l’associazione La Fabbrica dei Suoni, l’accademia di alta formazione artistica e musicale Perosi Onlus di Biella, l’associazione orchestra Bartolomeo Bruni della città di Cuneo e l'orchestra dei talenti musicali composta dagli ex borsisti della Fcrt. «Don Pasquale» è l'ultima opera buffa scritta da Donizetti. Si tratta senz'altro del massimo capolavoro comico del compositore bergamasco e rappresenta il trionfo del modo di fare teatro all'italiana. Lo spettacolo, in poco più di un’ora, farà vivere ai giovani spettatori l’emozione del teatro. Pur restando fedele alla trama e alla propria identità di opera buffa, il «Don Pasquale» verrà reinterpretato in una versione multidisciplinare, rendendo l'opera coinvolgente e adatta alla comprensione da parte di un pubblico di tutte le età, grazie a un mix di canto, danza, musica e prosa che conquisterà lo spettatore. In totale, sono previste 35 repliche per 25.000 studenti delle scuole elementari e medie del Piemonte e della Valle d’Aosta, in 8 teatri: oltre al Teatro Odeon di Biella, il Nuovo di Torino, il Toselli di Cuneo, il Maggiore di Verbania, il Giacosa di Aosta, l’Alfieri di Asti, il Civico di Vercelli, il Coccia di Novara.