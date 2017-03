Nuoto: tutti i protagonisti In Sport Biella e Crescentino del «Girotondo blu»

BIELLA - Grande successo per la squadra esordienti C pre agonismo In Sport Biella e Crescentino impegnata domenica a Torino nella seconda tappa del Circuito Nuoto «Girotondo blu» Piemonte e Valle D’Aosta. Sono stati oltre 60 i piccoli atleti delle annate 2008/2009/2010 e per la prima volta anche 2011 (ultimo anno di scuola materna) protagonisti delle gare sui 25 metri nei quattro stili, con una prova tecnica sui 25 stile libero con sottopasso a metà vasca e due emozionanti staffette 4x25 stile libero, nelle quali In Sport si è piazzata seconda ad un soffio dal primo posto con le femmine e prima assoluta con i maschi. A seguire i bambini sono stati i tecnici Simone Martire, Mattia Paluan, Luisa Simonetti ed Emile Martano.

Gli atleti

Un applauso va a Pietro Remorini, Vittorio Riva, Alessandro Scelfo, Bodgan Chiriac, Matteo Cernuto, Matteo Contò, Mattia e Nicolò Brunago, Gregorio Fabbro, Edoardo Berto, Emanuele Bocchino, Martino Follador, Leonardo Picariello, Pietro Carrara, Edoardo Trivero Boli, Dorian Finotello, Saad Darifi, Pietro Canuto, ‎ Alessandro Raichert, Vittorio e Giacomo Todaro, Edoardo Riva, Marco Barbera, Riccardo Maccarone, Filippo Brazzale, Federico Greco, Davide Tapra, Matteo Ongaro, Giulio Raviglione. Viola Fileccia, Giulia Gallo Selva, Alice Senta, Denise Huynh, Cecilia Melicar, Elisa Casoli, Giorgia La Porta, Beatrice Sacchet, Letizia Pegoraro, Maria Orlandi, Greta Salerno, Matilde ‎Ardesia, Francesca Anselmino, Ambra Canepa, Sofia e Maria Pranio, Noemi Maccarone, Iris Marchesi, Anna Tomei, Virginia Zaccaria, Elena Caggiola, Chiara Salerno, Chiara Baltieri, Jessica Sprinceanu, Amelia Biasibetti, Giulia Albano, Chiara Cirulla.

Prossima e ultima tappa di Girotondo Blu domenica 7 maggio, sempre allo stadio del nuoto di Torino.