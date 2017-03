Rubò al Circolo lavoratori. Preso pregiudicato

VERCELLI - Martedì 28 marzo la Polizia di Stato di Vercelli ha denunciato G. L., nato in provincia di Reggio Calabria, classe 1962, residente a Vercelli, noto alle forze dell'ordine e pluri-pregiudicato in particolare per reati contro il patrimonio, per il furto aggravato avvenuto in città presso il circolo dei Lavoratori di Porta Torino di corso M. Prestinari, tra le ore 12.30 e le ore 12.45 circa del 23 marzo scorso.

I fatti

Nell'occasione furono asportati poche decine di euro, danneggiando altresì il registratore di cassa. Il riconoscimento da parte della locale squadra mobile di G.L., quale autore del furto in argomento, ha avuto luogo sia attraverso la visione delle immagini che l’hanno immortalato nell’atto di commettere il fatto, sia attraverso l’accertamento dell’individuazione fotografica cui è stato sottoposto un testimone.

Curiosità

Da segnalare come gli indumenti indossati dall’uomo nel corso dei rilievi foto dattiloscopici cui è stato sottoposto a cura della Polizia Scientifica all’atto del fermo, siano stati gli stessi che G.L. indossava nella circostanza delittuosa.