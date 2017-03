Ascom in piazza per difendere i voucher

BIELLA - Ascom Biella organizza per giovedì 30 dalle 10 alle 12 un presidio in piazza del Battistero per manifestare contro l’abolizione dei voucher. «Noi preferiamo sempre il dialogo ma vista la situazione non ci resta che scendere in piazza» commenta il presidente Ascom Mario Novaretti. Verranno distribuiti volantini che chiariscono la posizione dell’associazione dei commercianti. «Dando voce come di consueto a una categoria che rischia di essere seriamente danneggiata – prosegue Novaretti - e a favore di persone che potrebbero lavorare nel rispetto delle regole contro il malcostume del lavoro in nero». Il presidente di Ascom Biella invita tutti gli interessati a unirsi all’iniziativa: «Perché questa è una manovra sbagliata che danneggia tutti».