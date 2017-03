Vercelli, la Polizia locale in aiuto ai colleghi di Norcia

VERCELLI - L’associazione nazionale dei comuni italiani (Anci) l’estate scorsa si era tempestivamente mobilitata nei confronti dei centri terremotati e tra le diverse iniziative aveva chiesto alle città italiane il contributo della professionalità delle rispettive Polizie Locali. La disponibilità non poteva che essere di carattere volontaristico e Vercelli ha potuto rispondere affermativamente. Il vice commissario Leonardo Albergoni e l’agente Raffaele Evangelista sono a Norcia da lunedì e rientreranno domenica mentre a dare loro il cambio lunedì 3 aprile e per una settimana saranno il comandante Roberto Riva Cambrino e gli agenti Marco Callegari e Omar Bassan.

In aiuto per gestire la viabilità

La necessità di poter usufruire di un organico maggiore da parte dei Comuni che hanno subito il terremoto nasce dalle difficoltà create dalla rete viaria compromessa e dal maggior traffico dei veicoli necessari a ripristinare condizioni adeguate a una vita normale degli abitanti. La Polizia locale di Vercelli non è nuova a queste manifestazioni di solidarietà: basti ricordare la loro opera in occasione dell’alluvione a Trino del 1994 e il lavoro svolto a Genova nel 2014.