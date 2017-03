Diritti e lavoro, Camusso a Biella

BIELLA - Susanna Camusso sarà domani in città. La segretaria generale della Cgil sarà in centro dalle 10 alle 12. Partenza nella sede del sindacato, in via Lamarmora. Poi una passeggiata per incontrare i cittadini sia ai giardini Zumaglini sia lungo via Italia, fino a Piazza Santa Marta dove sarà allestito un gazebo. Obiettivo, approfondire i temi del lavoro e di maggior attualità rispetto al mondo del lavoro, della politica e del sociale. La presenza della leader sindacale è legata ovviamente alla campagna referendaria, che ha visto la raccolta di circa 1,5 milioni di firme sui temi legati alla proposta di legge per la carta universale dei diritti sul lavoro.