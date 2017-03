Biella: a S. Cassiano torna il coro Burcina

BIELLA - Dopo 23 anni il Coro Burcina ritorna a cantare nella chiesa di S.Cassiano in Biella Riva, chiesa che è stata per qualche anno la sede della più prestigiosa rassegna corale che il coro organizza ogni anno a partire dal 1983 e che ha visto la partecipazione dei più prestigiosi complessi corali italiani. Per questo ritorno il coro ha scelto di portare una formazione giovanile locale e più precisamente il coro «Amici miei» di Ponderano ed il gruppo vocale svizzero Vox Nova di Lugano.

Il coro «Amici miei»

la formazione nasce verso la fine degli anni settanta da un nucleo di cantori del coro dei Giovanissimi di Ponderano sotto la guida e con l’accompagnamento all’organo di don Ermes Polto, che dopo una decina di anni di attività di canto durante le celebrazioni in chiesa abbandona progressivamente il suo impegno a guida del coro di Ponderano. Nel 1990, l’invito a cantare la messa nuziale di un componente del coro fornisce l’occasione per preparare nuovi brani, il gruppo dei cantori è composto da otto o dieci elementi e si ritrova per provare una volta alla settimana, ospite in una cantina privata e non rinuncia alla polifonia. Nel 1994 i cantori aumentano di numero ed il repertorio viene ampliato a vari generi, dallo spiritual alla musica leggera; il gruppo sente così l’esigenza di dotarsi di una guida stabile e di un nome che lo identifichi Nel 1996 il coro propone il suo primo concerto, in chiesa a Ponderano. Da quel momento l’attività del coro Amici Miei alterna l’impegno del canto liturgico a quello concertistico, a Ponderano e nel biellese, anche grazie al contatto e allo scambio con altre corali. Nel 2011 ottiene anche un riconoscimento da parte del Consiglio Comunale divenendo associazione di Interesse Comunale. Oggi il coro Amici miei, passando attraverso varie formazioni, conta una ventina di elementi ed è diretto da Giulio Pavignano che dopo l’esperienza di cantore ne ha assunto la guida nel 2013 e possiede un repertorio di canti che vanno dal gregoriano, alla polifonia sacra del cinquecento, alla musica popolare, ai canti scritti o armonizzati da musicisti biellesi, alla musica contemporanea

Vox Nova

Il Gruppo Vocale Vox Nova si è formato nel 1989, e ha sin dall’inizio tracciato il suo percorso artistico seguendo la sua voglia di scoprire nuovi approcci alla musica corale, nel desiderio di proporre un modo nuovo, fresco e semplice di fare canto nelle sue molteplici espressioni. È così che la formazione, a composizione mista ha progressivamente ampliato l'orizzonte della sua ricerca di repertorio confrontandosi sia con pagine di letteratura classica, sacra, rinascimentale e contemporanea, sia con brani di raccolta popolare, sia con pezzi di musica leggera. L'innato e nutrito istinto curioso del gruppo, formato da una ventina di elementi ed oggi diretto dal Mo. Marcello Serafini, ha permesso inoltre di accogliere all'occasione esperienze musicali diverse ed arricchenti, fra le quali emergono le collaborazioni con formazioni musicali di vario genere, in particolare con gruppi swing, jazz, di musica leggera e di musica antica. Il coro ha all'attivo tre registrazioni discografiche: nel 1999 il primo CD «Quattrocanti», seguito nel 2004 da Viva la Musica e nel 2008, in occasione del 20°, eVenti d’inCanto. Ha collaborato inoltre con il cantautore ticinese Marco Zappa per due sue registrazioni: Gente e Tribute to George Harrison Marco Zappa & Friends. Ultima, in ordine di tempo, entusiasmante esperienza è la partecipazione quali ospiti al concerto di gala della filarmonica di Castagnola, diretta dal Mo. Mauro Ghisletta.

Il coro Burcina

Diretto da Mario Ciabattini, l'ensemble riprende la sua attività dopo la pausa invernale e la riprende con questo concerto di primavera a San Cassiano, quasi a voler ricominciare con nuove interpretazioni e nuovi canti quel feeling con il quartiere interrotto nel 1994. Il coro non è mai rimasto a riposo per molto tempo e a riprova di ciò sono i numerosi impegni per il 2017 a partire dalla rassegna di «Sabato in Coro» prevista per il giorno 6 maggio a Vigliano Biellese , alle trasferte di Levico Terme del 27 maggio e la partecipazione al Festival Internazionale dei cori in Val Pusteria dal 23 al 26 giugno. Il coro sarà poi a Rosazza nella giornata del 22 luglio per il tradizionale concerto d’estate in valle Cervo ed infine il giorno 11 novembre1 a Biella San Biagio per la 35esima rassegna. Il coro aspetta dunque i suoi estimatori e tutti coloro che apprezzano il canto corale nella chiesa di S. Cassiano a Biella il 1 aprile alle 21. L’ingresso è libero.