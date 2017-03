L'Aism Biella ringrazia i suoi sostenitori

BIELLA - L’Associazione Italiana Sclerosi Multipla ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita di questa manifestazione nazionale di raccolta fondi che ha permesso di raccogliere tra Biellese e Valsesia (ringraziando anche il Gruppo Operativo Aism Valsesia) ben € 28.133,50 sommando le offerte per le piantine e le offerte libere, pertanto ringraziamo tutti i donatori, tutti i volontari, ed alcuni collaboratori esterni: ass.ne nazionale Bersaglieri sezione di Biella, Croce Rossa Italiana comitato di Cossato, gruppo sportivo Pgs di Salussola; i nostri amici sostenitori di Roppolo, Sandigliano e Verrone; gli Alpini di: Chiavazza, Andorno Micca, Bioglio, Masserano, Pollone, Villa Del Bosco; le Pro Loco di: Sordevolo e Tavigliano; Un ringraziamento a tutti coloro che hanno ospitato i nostri volontari e le nostre piantine, ovvero: le parrocchie di: San Sebastiano a Biella, Bioglio, Ronco di Cossato, Masserano, Quaregna, Sandigliano, Tavigliano, Valle S. Nicolao, Verrone; i comuni di: Biella, Campiglia Cervo, Cossato, Occhieppo Superiore, Pollone, Quaregna, Roppolo, Valle Mosso, Villa del Bosco, Viverone, le attività commerciali o sanitarie: Conad di Biella in Via Ivrea, C.C. Gli Orsi, ditta Odos Group della Galleria CDA I Giardini, Caffè Torino di Biella, Conad di Candelo, Eurospin di Cossato, Biella Scarpe, Conad di Mongrando, A&O e Conad di Occhieppo Inferiore, Ospedale Degli Infermi, Conad di Ponzone, Bon Prix di Valdengo, Pasticceria Maniscalco&Rainero di Campore, Galleria Bennet e Iper Gross di Vigliano.