Automobilista sanzionato per 2 mila euro

GAGLIANICO - Guidava senza patente l'auto non assicurata e men che meno revisionata, il 57enne di Biella bloccato all'alba di questa mattina dalla Polizia locale del paese, ora confluita in quella del capoluogo. A fermarlo, nell'ambito di un servizio mirato che verrà ripetuto nei prossimi giorni, sono stati Mauro Casotto insieme ai colleghi Barbara Milia e Piergiorgio Selva.

Il racconto

«Erano le 5,30 - spiega Casotto - e ci eravamo appostati in via Matteotti. Sapevamo che l'automobilista, intorno alle 5,30 sarebbe passato di lì. Ci era stato segnalato, in quanto sospetto». E infatti è bastato un rapido controllo fatto coi nuovi programmi informatici, che permettono alle forze dell'ordine di accedere velocemente alle banche dati ministeriali, per scoprire le irregolarità. Il 57enne non solo viaggiava con il permesso di guida scaduto, ma la sua Volkswagen Passat non era assicurata, non era stata revisionata e inoltre era pure sottoposta a fermo amministrativo. Inoltre il conducente da anni non versava la tassa di circolazione. «Adesso dovrà pagare una sanzione di circa 2 mila euro - conclude Casotto - se vuole riavere l'auto, che abbiamo posto sotto sequestro in attesa dell'eventuale confisca. E di controlli come questo ne faremo altri, che abbiamo già programmato. Viaggiare in queste condizioni rappresenta un grave pericolo per gli altri utenti della strada e quindi tali soggetti vanno bloccati».