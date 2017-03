"Rambo" di nuovo in carcere

BIELLA - Nuovi guai per Roberto F. (50 anni, residente a Ronco) molto conosciuto dalle forze dell'ordine per numerosi reati commessi. L'uomo spesso in passato stazionava abitualmente ai giardini pubblici Zumaglini. E' anche conosciuto con il soprannome di "Rambo", per il suo fisico possente. Nei giorni scorsi l'uomo stato fermato dai carabinieri, perché ha violato l'obbligo di dimora, che gli era stata imposta dall'autorità giudiziaria di Novara. Ad arrestate l'uomo, con un ordine di custodia cautelare, sono stati i carabinieri della stazione di Vigliano. Gli uomini in divisa hanno quindi accompagnato l'uomo (che non ha opposto resistenza) al carcere biellese di via dei Tigli.