Verrone: furto in un bar trattoria

BIELLA – I ladri questa volta, hanno colpito in un bar trattoria di Verrone. A lanciare l'allarme ai carabinieri è stato il vicino di casa dell'attività, insospettito da forti rumori provenienti dal bar «Da Zia Francy» al piano di sotto e dalla presenza di un furgone bianco parcheggiato all'esterno del locale. All'arrivo delle forze dell'ordine, i ladri avevano già fatto in tempo ad allontanarsi. La proprietaria, allertata dai Carabinieri, non ha potuto fare altro che constatare che i malviventi avevano asportato il cambia monete e il denaro delle slot machine. Sono in corso le indagini per individuare i colpevoli.