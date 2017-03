Biella: auto sospetta nel parcheggio ma è la casa di un senza tetto

BIELLA – Era parcheggiata da tempo in un parcheggio di via Piemonte la Fiat Panda che, nei giorni scorsi, ha attirato l'attenzione di alcuni cittadini, che hanno provveduto segnalare il fatto ai carabinieri. I militari dell'Arma, hanno raggiunto il posto per verificare la segnalazione ed hanno scoperto che la vettura era tutt'altro che abbandonata: il proprietario l'aveva lasciata ad un marocchino di 26 anni, senza fissa dimora, che la utilizza come dormitorio.