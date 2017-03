Biella: cerca di investire una ragazza con l'auto

BIELLA – Tutto è cominciato da una lite per futili motivi che è degenerata in un episodio violento. Una donna di 52 anni residente a Biella è passata ai fatti con minacce e insulti nei confronti di una ragazza di 25 anni della Valle Cervo. Le due a fine 2016 avevano avuto un diverbio.

I fatti

Con il trascorrere delle settimane la situazione tra le due si è fatta sempre più critica. La giovane ha di conseguenza sporto denuncia per lesioni personali gravissime, diffamazione e violenza privata. Stando alla ricostruzione delle forze dell'ordine la 52enne dopo aver iniziato con i messaggi diffamatori alla vittima, l'avrebbe anche picchiata fino a procurarle la perdita dell'udito da un orecchio. Non soddisfatta, la donna, sembra abbia tentato di investire la ragazza con l'auto in un parcheggio.