Mongrando: scontro tra auto. Due persone in ospedale

BIELLA – Sono accora da accertare le cause dell'incidente stradale che ieri si è verificato in via Martiri, in paese. Lo scontro è avvenuto tra due automobili, un'Alfa Romeo 147 e una Fiat 500. A finire in ospedale, con ferite lievi, la conducente di uno dei due veicoli coinvolti ed un ragazzo di 14 anni presente a bordo. Le loro condizioni non sembrano essere gravi. I rilievi del caso sono stati effettuati dalle forze dell'ordine che valuteranno le diverse responsabilità.