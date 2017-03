Valle San Nicolao: convocata l'assemblea annuale del gruppo di volontariato

BIELLA - Il gruppo di volontariato Valle San Nicolao terrà, sabato 2 aprile, l’assemblea sociale annuale che si svolgerà nella sede di piazza Chiesa, 1 a Valle San Nicolao alle 14,30.

L'anno appena trascorso

Il 2016 per il «Gruppo di volontariato Valle San Nicolao» ha rappresentato un traguardo importante, infatti è stato festeggiato il decennale della costituzione, un anniversario che è stato ricordato con alcuni importanti appuntamenti organizzati nel mese di luglio dello scorso anno: un convegno sui temi dei bisogni e delle risorse, un concerto il sabato sera, il pranzo per i volontari e una pomeriggio di festa per i bambini. Durante l’anno inoltre la nostra associazione ha confermato i propri servizi sul territorio, dai trasporti agli accompagnamenti per visite, esami medici e terapie, dalla consegna dei pasti agli aiuti economici, dall’accompagnamento sullo scuolabus alla consegna di farmaci e ricette. Le nostre attività sono state coordinate e raccordate anche con i servizi sociali territoriali e con un rapporto di collaborazione con gli altri gruppi di volontariato che operano nel territorio limitrofo. In particolare, soprattutto nella prima parte dell’anno, un impegno particolare ha riguardato gli accompagnamenti quotidiani al centro diurno Alzheimer di Trivero, oltre agli ormai tradizionali trasporti verso il nuovo ospedale del Biellese e i centri di riabilitazione e socio-sanitari di Cossato.

L'assemblea

All’assemblea annuale parteciperanno i soci del Gruppo di volontariato che dovranno votare sul bilancio e sui programmi dell’associazione. Inoltre sono stati invitati anche gli amministratori locali, le altre associazioni del paese, i gruppi di volontariato e gli enti del territorio con cui si sta collaborando, oltre a tutta la popolazione. Durante la riunione, come detto, saranno presentate le attività e i servizi svolti e le nuove proposte operative; inoltre verrà illustrato e votato il bilancio consuntivo e quello preventivo.

Un impegno giornaliero

Le attività quotidiane dell'associazione sono ormai da un decennio una realtà evidente e irrinunciabile in paese; il volontariato garantisce prestazioni e servizi a chi ne ha più bisogno. Nel 2016 sono stati svolti nuovi servizi di accompagnamento in maniera continuativa, tutti i giorni della settimana, per parecchi mesi, per garantire terapie e fruizione di servizi territoriali di assistenza e cura. I servizi svolti sono stati quasi 500 a cui si aggiungono oltre 900 pasti consegnati gratuitamente e giornalmente a domicilio, l’accompagnamento per circa 420 turni sullo scuolabus comunale e oltre 18mila chilometri percorsi di cui circa 4mila per servizi richiesti direttamente dal Cissabo. Inoltre i venerdì pomeriggio la nostra sede è rimasta aperta, diventando un punto d'incontro per il paese e per le persone che si ritrovano per chiacchierare e trascorrere qualche ora in compagnia. In totale i ben oltre i 1000 interventi realizzati in un anno rappresentano un patrimonio e una risorsa fondamentale per la nostra piccola realtà territoriale, ma sono anche un grande impegno che richiede un sempre maggiore sforzo e disponibilità ai, purtroppo troppo pochi, volontari attivi a cui va un ringraziamento più sentito per la grande generosità che mettono a disposizione dell’associazione e del paese. Fortunatamente, soprattutto per quanto riguarda il servizio di accompagnamento sullo scuolabus, anche nel 2016 si è potuto contare su nuovi volontari che hanno portato forze fresche all'operare dell'associazione e che garantiscono la continuazione di questo impegno quotidiano. Grazie anche a tutta la popolazione che con offerte, donazioni e il proprio sostegno ci permettono di continuare a operare.

Gli aiuti del gruppo

I servizi del «Gruppo di volontariato Valle San Nicolao» avvengono sia su richieste specifiche che sulla base di un calendario programmato, come ad esempio l'accompagnamento per terapie e attività costanti. Quotidianamente avviene la consegna di pasti a domicilio con un numero di fruitori che varie a seconda delle esigenze, consegniamo, a richiesta farmaci e ricette a casa e ci occupiamo, anche attraverso un'apposita convenzione con il comune di Valle San Nicolao, del servizio di accompagnamento dei bambini della materna e delle elementari sullo scuolabus comunale, durante tutto l'anno scolastico, al mattino e al pomeriggio. Alcune di questi servizi sono richiesti e concordati con educatrici, assistente sociale e operatori del Cissabo con cui esiste una specifica convenzione, oltre all'adesione, rinnovata, al progetto «Home Care Premium» per favorire la permanenza a domicilio degli anziani invalidi.

Sostegno economico a chi è in difficoltà

Per quanto riguarda i sostegni economici l’associazione ha istituito da alcuni anni un fondo di emergenza sociale per far fronte ad alcune situazioni di grave difficoltà economica, provvedendo al pagamento di affitti, bollette, spese alimentari e acquisti di generi di prima necessità. In molti casi gli interventi sono stati concordati con i servizi sociali e si sono aggiunti alla consegna di pacchi alimentari che vengono attuati insieme ai gruppi Caritas e vincenziani di Valle Mosso e Pettinengo, anche grazie al progetto «Fra Galdino» che fa capo alla parrocchia di Valle San Nicolao. Inoltre nel 2016, con i fondi del 5xmille, è stato realizzato, insieme al Comune il progetto «voucher-buoni lavoro», cioè della retribuzione di interventi di manutenzione e sistemazione di strutture pubbliche. Lavori a favore del nostro paese eseguiti da persone che usufruiscono di aiuti economici, in modo che avvenga una sorta di parziale «restituzione sociale» verso la collettività di quanto ottenuto con questi contributi. L’iniziativa nasce dall’idea che sostegni e aiuti non devono essere solo assistenziali, ma puntare all’inclusione sociale, offrendo un’opportunità di reddito e di dignità alle famiglie e alle persone in difficoltà, attraverso un progetto solidale di contrasto alla povertà e alla mancanza di reddito. Un aiuto non soltanto caritatevole e assistenziale, ma che sia anche una seppur limitata retribuzione, a fronte di un impegno lavorativo a vantaggio del paese. Un contributo economico in cambio di alcune ore di impegno in lavori di pulizia, giardinaggio e manutenzione di beni pubblici. Complessivamente, tra aiuti diretti e voucher, il gruppo di volontariato nel 2016 ha impegnato nel fondo di emergenza sociale oltre 4.600 euro. Altre nostre attività sono state la partecipazione alla seconda edizione festa in piazza per il patrono san Nicola del mese di maggio, al pranzo delle case di riposo durante la festa dell'Arci Brovato, alla festa patronale di dicembre, la realizzazione di una nuova edizione del calendario con foto storiche del paese, la castagnata, l’organizzazione, con le altre associazioni del paese, del pranzo degli auguri e infine la visita di Babbo Natale nelle scuole che è stata anche l’occasione per la consegna di un’offerta per l’acquisto di materiale didattico alle Elementari e alla Materna offerto dall'associazione stessa.

I ringraziamenti

Un ringraziamento particolare va al circolo Arci di Brovato per l’importante contributo che ci è stato offerto con il pranzo della solidarietà promosso durante la festa campestre e per averci messo a disposizione la struttura per il nostro pranzo del decennale. Grazie anche al comune di di Valle San Nicolao per la collaborazione e alle associazioni per aver destinato il ricavato del pranzo degli auguri natalizio per finanziare nuovamente il progetto «voucher-buoni lavoro». Tutte queste attività del gruppo di volontariato rappresentano un importante sostegno alla qualità della vita della gente del nostro paese, sono un supporto alle tante situazioni di difficoltà e di bisogno, legate all'età, alla condizione fisica o economica, senza discriminazioni di alcun genere. Il ringraziamento più grande va ai volontari che prestano la loro opera gratuitamente; per merito loro il volontariato esiste. I soci sostenitori iscritti all'associazione sono oltre un centinaio; di questi i volontari attivi cioè che svolgono regolarmente servizi e attività sociali e assistenziali, sono attualmente 29, tutti assicurati. Grazie a tutti loro e un grazie particolare ai nuovi volontari che dal 2016 hanno iniziato a condividere questo percorso di impegno e di solidarietà.

Per il 2017

Anche per il 2017 il Gruppo di volontariato riconferma l’impegno a continuare tutti i servizi che già si stanno effettuando, dai trasporti alla consegna dei pasti, dall'accompagnamento sullo scuolabus al sostegno alle situazioni di bisogno e di disagio, consolidando anche la collaborazione con enti e associazioni del territorio attraverso il lavoro di rete e la condivisione di progetti in particolare con il servizio sociale del Cissabo e con l’Amministrazione comunale. Ci proponiamo di realizzare una nuova edizione del calendario del paese e di collaborare per i vari appuntamenti comunitari del paese. La nostra intenzione era di proseguire l’esperienza del «voucher-buoni lavoro» attraverso cui erogare contributi economici in cambio di una sorta di restituzione sociale, cioè interventi di utilità sociale a favore del paese e del suo territorio. A questo scopo, oltre al ricavato del pranzo degli auguri 2016 (400 euro), il direttivo aveva già deciso di stanziare ulteriori 4 mila euro, cioè l’importo del 5xmille con l’auspicio che a tale budget potessero aggiungersi ulteriori offerte da parte anche delle altre associazioni del paese. Le nuove regole in materia di voucher non renderanno più possibile l’utilizzo della stessa formula, ma è comunque nostra intenzione cercare una soluzione che consenta la prosecuzione del progetto di erogazione di aiuti economici a fronte di un impegno lavorativo-sociale da parte dei beneficiari. Per garantire la continuità ai vari servizi che attualmente svolgiamo, diventa importante se non addirittura indispensabile il contributo della popolazione, gli aiuti e le offerte di chi utilizza i nostri servizi sono il sostegno principale al nostro operare. Ma l'appoggio di cui abbiamo bisogno è anche di impegno personale. Per questo rivolgiamo un appello alle persone, a chi può e se la sente, di dedicare una parte del proprio tempo ad attività di volontariato, secondo le proprie attitudini e disponibilità, a favore del paese e delle persone, di chi è in difficoltà e vive una condizione precaria e di bisogno. Per continuare e migliorare le nostre attività abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti, delle offerte e del sostegno della popolazione e dell’impegno dei volontari. E crescendo le richieste è sempre più necessario poter contare su nuove disponibilità. La richiesta quindi è proprio di aderire alla nostra associazione, mettendo a disposizione un po’ del proprio tempo, per contribuire ad un progetto collettivo di solidarietà e di sostegno. L’altra nostra esigenza è di avere risorse economiche per poter operare. I nostri servizi infatti sono svolti gratuitamente e vengono accettate solo le donazioni volontarie per l’associazione che vengono impiegate per far fronte alle spese. Tutte le offerte, unitamente ai rimborsi del Cissabo e ai contributi tra cui quello del Comune di Valle San Nicolao, ci consentono di provvedere alle spese vive, ai rimborsi e alle situazioni di emergenza e rendono quindi possibile lo svolgimento delle attività di volontariato. Per questo crediamo sia importante sostenere questa associazione, anche economicamente, a partire dalla scelta del 5xmille nella prossima dichiarazione dei redditi, una scelta che non costa nulla al contribuente ma che al gruppo garantisce un finanziamento significativo che abbiamo utilizzato anche per interventi pubblici a favore del paese e di attività di volontariato. In conclusione un grande ringraziamento a tutti i volontari che dedicano tempo prezioso, risorse e disponibilità all’associazione e alla gente del paese. Volontari che con il loro agire e il loro impegno dimostrano ogni giorno quanto la solidarietà e l’aiuto siano indispensabili per garantire a tutta la gente di questo territorio di poter continuare a mantenere qui le proprie radici. Volontari che si dedicano gratuitamente al bene comune, al servizio dell'intero paese per migliorare la qualità della vita di tutti.