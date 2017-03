Una domenica a tutto rugby

BIELLA - A partire dalle 10 di domenica mattina, i campi di via Salvo D’Acquisto saranno invasi da rugbisti. Una tribù colorata e chiassosa che si attarderà presso gli impianti gialloverdi fino a serata inoltrata. Apriranno le danze i più piccoli, che daranno vita alla 12a edizione del Torneo dell’Orso. Al mattino i gironi di qualificazione, dalle 12.45 alle 13.45 la partita di Flag Rugby Unificato e a seguire le fasi finali del torneo con le premiazioni.

La sfida

Alle 17.30, la grande sfida tra Brc e VII° Torino. Gara valida per il Campionato di Serie B, ma soprattutto ‘il derby’ piemontese per storia e trascorsi. Oggetto del contendere, il secondo scalino del podio, troppo stretto per continuare ad essere condiviso, e il biglietto di accesso ai playoff, ma non ditelo a coach McLean, per lui non esistono partite più importanti di altre. Biella e VII° Torino a confronto, anche se solo su carta: tredici incontri vinti per parte e quattro sconfitte, di queste ultime zero nel girone di ritorno. Secondo posto della classifica in condivisione, anche se al momento, Biella precede di poco grazie al miglior rapporto tra i punti fatti e quelli subiti. Allo scontro diretto, nel girone di andata, il punteggio pieno andò ai torinesi, unici tra le due, ad aver sconfitto la capolista Cus anche se solo nel match di ritorno e con un risicato 28-22. Domenica si aprirà un capitolo nuovo, che avrà come scenario montagne diverse ed un terreno speciale, quello che gli Orsi, hanno giurato a se stessi, proteggeranno a tutti i costi. La formazione che affronterà il 18° turno del campionato con la casacca gialloverde, non dovrebbe essere molto diversa da quella scesa in campo sette giorni fa con Monferrato, anche se orfana di una pedina importante come Nicolas Forestier, che proprio ad Asti si è gravemente lesionato il tendine di Achille. Assente domenica, sarà anche Domiziano Gorla, costretto a scontare la prima di tre giornate di squalifica.

Parla il coach

Così inquadra la situazione McLean: «Per chi guarda solo la classifica, l’incontro con Settimo significa che chi vince va ai playoff, chi perde rimane indietro. Personalmente preferisco la filosofia che questa partita è importante come le altre. Non è una finale che sancisce il successo o no di un’intera stagione. Quella che sto per giocare è la partita più importante e basta. La considerazione da fare, se mai, è che sarà una partita giocata in casa nostra e vincerle tutte a Biella, ripeto, è uno degli obiettivi che la squadra si è data da sola. Domenica scorsa, ad Asti, non siamo riusciti a dare il massimo, rilancio per la prossima e chiedo ancora una volta di giocare, come sappiamo, per ottanta minuti».

Serie B girone 1 – 18a giornata – 1-4-17: Cus Torino - Amatori Capoterra. 2-4-17: Cus Milano – Lecco;Sondrio – Piacenza; Amatori Alghero – Monferrato; Rovato – Cogoleto; Biella Rugby – VII° Torino.

U16

2.4.17 Brc1 sarà impegnata nell’importantissima trasferta a Cuneo in occasione della prima giornata di ritorno della seconda fase del campionato di categoria. I gialloverdi, che al momento comandano, imbattuti, la graduatoria, cercheranno di mantenere il primato sfidando Pedona alle ore 11.30.

Propaganda

Under 6, 8, 10 e 12, a partire dalle ore 10, saranno impegnate a Biella nella 12a edizione del Torneo dell’Orso.