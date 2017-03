"Prenotazioni? Disagi per sciopero"

BIELLA - Domani 31 marzo saranno possibili disagi per prenotare tramite call center dell'Azienda sanitaria locale. Chiarissimo il comunicato stampa dell'azienda: «Informiamo i cittadini che domani ci potrebbe essere qualche disagio nel prenotare tramite call center. Come comunicato dalle segreterie nazionali Cgil, Cisl e Uil è stato, infatti, indetto per la giornata del 31 marzo lo sciopero nazionale pluri-settoriale della ristorazione collettiva e commerciale, pulizie e multi-servizi e agenzie di viaggio. È stata inoltrata oggi all’Asl la comunicazione ufficiale da parte della referente del servizio di gestione del call center».