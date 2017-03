Alpàa di Varallo: ecco il primo artista a salire sul palco

BIELLA – Ecco le prime indiscrezioni sui big che si esibiranno nei concerti organizzati all'Alpaa di Varallo. Il primo nome a trapelare è quello di Mario Biondi. Il vocalist siciliano, re del soul, salirà sul palco nella serata di martedì 18 luglio.

Precedenti

Non è la prima volta che Biondi canta all'Alpàa: già nel 2010 aveva calcato il palco della grande festa. Ma anche di recente è stato in Valsesia, a dicembre 2015 dove è stato protagonista di una serata alla Pro loco di Borgosesia nel ricco cartellone della stagione teatrale. L'Alpàa si svolgerà a Varallo dal 14 al 23 luglio. Tutti gli spettacoli come sempre sono gratuiti. Nei prossimi giorni verranno resi noti altri nomi degli artisti che parteciperanno alla kermesse.