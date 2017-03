L'appuntato Cattani vittima del servizio

BIELLA - La famiglia di Alberto Cattani, l'appuntato di 45 anni morto un anno fa di tumore, dopo aver prestato servizio nei Balcani, ha vinto a sua battaglia. Comparsa davanti al giudice del lavoro Levati del tribunale di Biella, assistita dall'avvocato Luca Bertagnolio, si è infatti vista riconoscere per il congiunto lo status di vittima del servizio, oltre al riconoscimento di due vitalizi per tutto il periodo della malattia.

I fatti

L'appartenente all'Arma aveva operato in Bosnia Herzegovina nel 2000, nell'ambito di una missione di pace in cui anche l'Italia aveva preso parte insieme a forze militari occidentali. Alcuni anni dopo, si era manifestata la malattia causata dalla contaminazione di uranio impoverito. Alberto Cattani aveva avviato la causa di lavoro che era stata interrotta, vista la morte, e riammessa a ruolo a nome della famiglia. Cattani era in servizio da anni nel comando provinciale dei Carabinieri. Era stimato e ben voluto. La sua morte prematura, l'anno scorso, aveva profondamente colpito il Biellese