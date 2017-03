Pugni alla madre (95 anni) bloccata a letto

BIELLA - Un uomo residente a Valle Mosso (64 anni) era accusato di aver maltrattato e picchiato l'anziana madre, che di anni ne aveva 95. I fatti a lui addebitati erano molto gravi: schiaffi e pugni contro la madre, pure costretta a letto per le condizioni di salute. I gravi fatti sarebbero andati avanti per un paio di anni. A segnalare la situazione alle autorità giudiziaria, il personal dei servizi sociali che aveva in carico l'anziana. Da qui la denuncia, il procedimento e , nei giorni scorsi, il patteggiamento a venti mesi per il figlio, per maltrattamenti. Sostanzialmente l'uomo s'è difeso dicendo si essere esasperato dalle difficoltà nell'accudire l'anziana madre.