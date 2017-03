Camionista si impicca nel suo camion

MASSERANO - Ennesimo suicidio, nel Biellese. A togliersi la vita in questo caso è stato un uomo di 55 anni, impiccandosi. Dramma, nel dramma: pare che il camionista si sia tolto la vita all'interno del suo camion. L'autotrasportatore doveva effettuare delle consegne nel Biellese, mai avvenute. Proprio le mancate consegne hanno messo in allarme i titolari dell'azienda, che si trova nelle Marche. Grazie al localizzatore satellitare i militari sono arrivati fino al mezzo, posteggiato dalle parti di Masserano. Gli uomini in divisa hanno anche trovato un biglietto nel quale l'uomo spiegava sommariamente le ragioni del gesto.