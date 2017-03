Colpo dal benzinaio: via 5 slot machines e tanti soldi

BIELLA - Colpo al distributore di benzina che si trova sulla strada provinciale numero 400, che collega Biella e Mongrando. Ignoti nella notte hanno rubato cinque slot machines, con relativi incassi. In mattinata le macchinette sono state rintrovate a frazione Magnonevolo, a Cerrione, in un prato, ovviamente sventate e prive dei soldi. Sui fatti indaga la polizia di stato. Ancora da quantificare l'entità del furto, considerando anche il danno per la rottura delle macchinette. Viste le modalità di azione, pare scontato si tratti di una banda di professionisti.