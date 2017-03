Estorsione, denunciata cittadina rumena

BIELLA - Una donna di nazionalità rumena è stata denunciata dalla Polizia di Stato, che ha provveduto ad accompagnarla in un centro per il rimpatrio, per il reato di estorsione. I fatti sono dell'altro giorno, quando gli agenti hanno posto fine ad un lungo tentativo di carpire soldi da parte della donna ad un giovane biellese.

I fatti

Il rapporto di amicizia tra la ragazza ed il giovane era iniziato nel 2016, pare in modo del tutto casuale. Subito la donna si è fatta dare dei soldi, con la scusa di dover aiutare i familiari in patria per ragioni di salute. Il biellese avrebbe spesso acconsentito, fino al punto però di stufarsi e di allontanarsi. Pur di far perdere le proprie tracce avrebbe anche cambiato numero di telefono. Nei giorni scorsi, però, i due, sembra casualmente, si sarebbero rivisti. E la ragazza avrebbe intimato di farsi consegnare mille euro, altrimenti sarebbe dovuta andare in Questura per una denuncia che l'avrebbe portata in carcere (ingiustamente). Il giovane in un primo tempo ha creduto anche a questa bufala, per poi recarsi davvero dalla Polizia di Stato a chiedere aiuto.

La trappola

A quel punto la coppia di ex amici si è data appuntamento ai giardini Zumaglini, per la consegna dei soldi. In zona però c'erano anche gli agenti della squadra mobile della Questura, pronti ad intervenire. La donna s'è presentata insieme a due persone, pronta per prendersi i contanti. Prima però ha chiesto di spostarsi dal giardino biellese, pieno di persone... A quel punto gli agenti per non mettere a repentaglio l'incolumità del cittadino biellese, sono intervenuti, bloccando tutti. La donna dovrà ora rispondere del reato di tentata estorsione.