Droga, preso uno spacciatore

BIELLA - Nella tarda serata di ieri, giovedì 30 marzo, un equipaggio della Squadra Volanti, durante uno dei numerosi servizi volti alla prevenzione e repressione dei reati, ha proceduto al controllo di un'autovettura con due soggetti a bordo: F.N., 52enne di Biella, conducente del veicolo, e C.F., passeggero, 30enne albanese e residente nel cuneese, già conosciuto alle forze dell'ordine per reati inerenti le sostanze stupefacenti.

L'intervento

Gli operatori, insospettiti dall'atteggiamento dei due soggetti, hanno deciso di effettuare un controllo più approfondito. Nella circostanza, C.F. è stato trovato in possesso di eroina, già suddivisa in dosi, pronta per la vendita. Considerato quanto rinvenuto, i poliziotti hanno deciso di effettuare una perquisizione anche nell'appartamento di Biella, domicilio abituale del giovane. L'accertamento ha dato esito positivo: all'interno dell'unità abitativa i poliziotti hanno rinvenuto dell'hashish ed un bilancino di precisione. Tutta la droga rinvenuta, è stata sequestrata e C.F. è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.