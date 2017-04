Biella e dintorni: 8 cose da fare sabato 1 aprile

BIELLA – Sabato ricco di appuntamenti culturali per grandi e piccini in tutta la provincia. Ecco i nostri consigli.

Gusto

All' Autobahn di Rosazza, degustazione di vini con abbinamenti culinari dalle 19. Molto gradita la prenotazione: 3332134269

Musica

Dalle 22.15 a La mia crota di Biella, via Torino 36/c, «Music in a Bottle». Un piccolo e intimo spazio tra le bottiglie de La mia Crota, in cui musicisti biellesi e altri, da terre più lontane, presentano la musica che più sta loro a cuore. Stasera: Six Wheel Drive. Si accettano prenotazioni solo per l'aperitivo e la cena. Info: La mia crota 015 30588, www.lamiacrota.it, info@lamiacrota.it.

Al Sekhmet Pub di Quittendo dalle 22 live dei Bioscrape. Seconda data del tour che porterà nel corso dell'anno la band a suonare in Italia e in Russia.

Teatro

Al Teatro Comunale di Cossato, alle 21, il Musical Superstar 2.0 tratto dall'opera rock Jesus Christ Superstar. Parte del ricavato sarà devoluto all'Istituto Comprensivo di Cossato. Costo biglietto: intero 13 euro, ridotto 5 euro. I biglietti sono acquistabili presso: BB System, via Martiri della Libertà, 99 Cossato, in orario d'ufficio. La sera dello spettacolo la biglietteria aprirà alle 20.15.

Alle 21 al Teatro Sociale Villani, lo spettacolo «A l'è propi an bel...Casin!». Prezzi: euro 7. Al costo dei biglietti vanno aggiunti i diritti di prevendita. Prevendite presso: Cigna Dischi, via Italia 10, Biella, Paper Moon, viia Galimberti 37, Biella. Agatha Viaggi, corso Nuova Italia 82, Santhià e online. Info: Il Contato del Canavese 0125 641161, www.ilcontato.it biglietteria@ilcontato.it.

Cinema

Dalle 21 a Piedicavallo, Teatro Regina Margherita, per la rassegna dedicata al cinema di montagna: Il respiro freddo del monte: gli «stansìt» di Montesinaro, di Pier Giorgio «Cleto» Clerici (Italia, 2016), 26', hrazie alla gentile concessione e partecipazione del regista. Limites, di Giulia Landi (Italia-Francia, 2014), 5', 64° Trento Film Festival 2016 concorso, Looking for exits: conversation with a wingsuit artist, di Kristoffer Hegnsvad (Danimarca, 2015), 62' , 64° Trento Film Festival 2016 concorso. Info: www.piedicavallo.com, prolocopiedicavallo@libero.it.

Eventi speciali

Dalle 17.30 a Occhieppo Inferiore, centro polifunzionale cascina San Clemente, un evento mondiale di osservazione del cielo, «Global Astronomy Month». Programma: alle 17.30 osservazione del sole con telescopio e filtro Hα, alle 19.30, grigliata (…e non solo!) in compagnia, euro 10. alle 21 osservazione del cielo notturno di primavera. Passeggiata tra le costellazioni a occhio nudo e con telescopi. In caso di cattivo tempo il cielo verrà osservato in digitale. Durante la serata, presso l'adiacente chiesa, si potrà assistere al concerto Tasti bianchi… Tasti neri, Fisaorchestra «Santa Cecilia», direttore Gian Pietro Ottino. Primo appuntamento della rassegna musicale «Aprile in musica». Info: u.b.a@katamail.com.

Per i più piccoli

Dalle 16 a Biella, Asilo La Fiaba, via Mazzini 28, il primo di una serie di quattro incontri organizzati dal piccolo asilo steineriano, La Fiaba. Oggi merenda insieme e una fiaba: Mascia e l'orso. Prenotazione gradita. Offerta libera. Info: Marinella 328 2261440, www.lafiababiella.it, fiaba.biella@gmail.com.