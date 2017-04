Nuovo autoregolamento per l'M5S Cossato

BIELLA - Il Movimento 5 Stelle Piemonte, gruppo di Cossato durante l’ultimo incontro, svoltosi lo scorso giovedì come di consueto presso il bar La Favola di Cossato, ha illustrato a tutti i simpatizzanti l’autoregolamento di cui si è dotato al fine di mettere per iscritto tutte le procedure interne che da sempre l’hanno regolato.

Fondamentale la partecipazione dei cittadini

Il portavoce Massimo Filiberti ha così commentato: «Nelle ultime settimane abbiamo avuto numerosi riscontri dalla cittadinanza, ancora una volta ci preme ribadire che è fondamentale la partecipazione dei cittadini, senza la quale non sarebbe possibile questa 'rivoluzione' dal basso. Aver messo nero su bianco le norme che da sempre ci hanno regolato è un atto di maggior trasparenza nei confronti di tutti i cittadini. Chiunque fosse in cerca di poltrone, questa non è la sua casa, chiunque invece voglia contribuire in qualsiasi modo al MoVimento, è il benvenuto».

In piazza

Nelle prossime settimane il Gruppo appronterà dei gazebo nella città per dare un massimo riscontro alla popolazione sulle iniziative in corso, su come partecipare o anche solo per prendere contatto con il MoVimento. Il Movimento 5 Stelle Piemonte, gruppo di Cossato si riunisce il secondo e il quarto giovedì di ogni mese presso bar La Favola di Cossato piazza Angiono 16 dalle ore 21.