Cade in casa, la salvano i pompieri

BIELLA – Sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco questa notte, in soccorso di un'anziana donna caduta in casa, nella sua abitazione di via Falletti a Biella. I pompieri, dal momento che l'anziana non aveva la possibilità di muoversi, hanno provveduto ad aprire il suo appartamento facendo così entrare gli operatori sanitari del 118, che l'hanno trasportata in ospedale per le cure del caso.