«Fuitina» per due giovanissimi biellesi

BIELLA - È durata molto poco la fuga d’amore di due giovanissimi biellesi, uno ragazzo di 17 anni e la fidanzatina di 14. In poche ore i due sono stati rintracciati nel Ravennate dove erano arrivati in treno, diretti da un amico in comune conosciuto sui social network. Ad accorgersi della loro scomparsa erano stati i genitori del ragazzo. Nella sua camera da letto avevano trovato un messaggio e lo smartphone che il 17enne aveva lasciato a casa. Il giovane in realtà aveva provveduto a prendersi la sim e a trasferirla su un altro telefono. Tanta paura anche per i genitori della ragazza che non l’avevano vista rincasare. La testimonianza di un compagno di scuola dei due è stata fondamentale per permettere ai carabinieri di ritrovarli.