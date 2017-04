Sandigliano: la scuola primaria partecipa a «In Strada....Educando»

BIELLA - La scuola primaria di Sandigliano ed il comune partecipano al progetto «In Strada....Educando». La Polizia Locale ha proposto un primo approccio con le forze dell'ordine e le regole della strada, tramite il commento di alcune illustrazioni e la lettura di una fiaba a tema. Ai bambini, che hanno mostrato curiosità ed interesse, è stato dato appuntamento al prossimo anno per continuare il percorso di educazione alla sicurezza stradale che li accompagnerà fino in terza media. Le attività pratiche in esterna, programmate per gli alunni della scuola primaria, verranno realizzate durante la primavera.

I bambini di Sandigliano con la Polizia Locale (© )