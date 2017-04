Famiglia del Villaggio Lamarmora contro buttafuori

BIELLA - Una donna e un addetto alla sicurezza del supermercato Eurospin di via Rosselli feriti in modo serio. Questo il bilancio di un pomeriggio di ordinaria follia, che ha reso necessario il massiccio intervento dei carabinieri per riportare alla normalità una situazione che poteva anche finire peggio.

I fatti

L'addetto alla sicurezza avrebbe fermato la donna, perché sospettata di aver rubato dei prodotti all'interno del centro. Sarebbe quindi nato un litigio tra i due, nel corso del quale la donna sarebbe rimasta ferita alla testa, battuta accidentalmente contro una vetrata. Per arginare l'emorragia di sangue si è quindi è reso necessario l'intervento di un'unità medica del servizio del 118.

La vendetta

Due parenti della donna, però, poco dopo, si sarebbero presentati al centro commerciale e avrebbero aggredito l'addetto alla sicurezza, che sarebbe rimasto ferito in un'altra vera e propria rissa che la lasciato sgomenti tanti normali avventori del centro vendite. Da qui l'intervento dei militari che hanno identificato tutti i protagonisti della vicenda e procederanno nei prossimi giorni alle denunce del caso all'autorità giudiziaria. La donna e i suoi due parenti sono residenti nel quartiere del Villaggio Lamarmora.