Biella e dintorni: gli appuntamenti di domenica 2 aprile

BIELLA – Domenica di relax alla scoperta delle bellezze naturali ed artistiche del territorio. Ecco i nostri consigli.

Musica

Alle 16 al Museo del Territorio Biellese, arte e musica si incontrano. I saloni del Cinquecento e del Seicento così come le nuove sale in cui sono state allestite le collezioni di pittura dell'Otto e Novecento, diventeranno scenario di interventi musicali che si alterneranno a focus di carattere storico-artistico che prenderanno spunto dalle opere esposte. L'ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati, con prenotazione obbligatoria entro le 12 del venerdì precedente. Oggi: archeologia (Angela Deodato archeologa – Rebecca Almodo flauto). Appunti musicale di Alberto Galazzo. Info: UPBeduca 015 8497380 o 338 3865500, cultura@comune.biella.it

Alle 17 alla Basilica di S. Sebastiano di Biella, concerto dell'orchestra d'archi biellese: Alessio Lisato, viola, direttore: Manuel Filisetti. Musiche di Haydn, Respighi, Telemann, Corelli, Mozart. Ingresso libero.

Mercati

Dalle 9 alle 18 al Ricetto di Candelo, mercato dei produttori agricoli a km zero. Info: Pro Loco Candelo 015 2536728, www.candeloeventi.it.

Arte

Dalle 14.30 alle 18 a Masserano, riscopriamo le meravigliose opere d'arte barocca che racchiude la Reggia di Masserano. Apertura dalle 14.30 alle 18 con visite guidate. Info: associazionedonbarale@gmail.com

Workshop e seminari

Alla Trappa di Sordevolo, dalle 10.30 alle 16 introduzione alla gastronomia etnobiologica e al progetto G-local. Il progetto consiste nel ricercare il cibo per incorporare un territorio e scoprirlo mangiando. E' un progetto di ricerca che vuole indagare la correlazione tra biodiversità e abitudini culturali che derivano dalla domanda olistica di cibo, e promuovere la sua condivisione in luoghi che conservano specifiche, dense, memorie sociali e ambientali riguardanti la sicurezza del cibo, l' origine primordiale di piante e frutti e la biodiversità. L'identificazione, la valorizzazione e l'eventuale promozione del patrimonio alimentare locale delle comunità in differenti ambienti favorisce, in molti casi, il benessere delle società umane, la sovranità alimentare, la sicurezza del cibo, e dell'ambiente. Oggi: Erbe e burro del monastero incontrano il giardino botanico d'Oropa, in collaborazione con Rete Ecomuseale Biellese e Oasi Wwf Oropa. Per partecipare agli appuntamenti è necessario prenotare al numero indicato. Nel caso di partecipazione ad un secondo appuntamento si può godere dell'agevolazione che prevede la restituzione di 5 euro spesi per il primo incontro. Info: 349 3269048, 349 3310977 .

Dalle 10.30 alle 16.30 A Netro, Azienda Agricola «i Segreti delle Erbe», regione Arbonino 20/A, corso di fitoterapia, alimurgia e fitoalimurgia pedemontana. Il corso si svolgerà presso l'azienda agricola in collaborazione con la titolare Rosella Rasori specializzata in cure fitoterapiche con oli essenziali e essenze vibrazionali, Fabrizio Bottelli direttore del Giardino Botanico di Oropa specializzato nella identificazione e coltivazione di biodiversità floristiche della riserva naturale speciale dei Sacri Monti di Oropa, e Pietro Ganni cuoco ricercatore, mediatore gastronomico e ideatore del progetto Glocal - Gastronomic Ethnobiology. Il corso include il pranzo e tratterà i seguenti argomenti: fitoterapia: insieme delle pratiche che prevedono l'utilizzo di piante o estratti di esse per la cura delle malattie, o per il mantenimento del benessere psicofisico. Alimurgia e fitoalimurgia: conoscere l'uso delle specie vegetali (soprattutto erbe spontanee) a scopo alimentare. Gastronomia etnobiologica: scoprire la correlazione tra biologia e gastronomia.Prezzo euro 35 comprensivo di passeggiata, utilizzo degli oli essenziali, pranzo con offerta gratuita di assaggi e lezioni. Posti disponibili 25. Info: https://www.facebook.com/events/969463029853739/