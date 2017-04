Biella, via Roma chiusa un mese per lavori

BIELLA - Cominciano questa mattina, lunedì 3 aprile, i lavori sulla rete del gas in viale Roma: il cantiere porterà alla chiusura al traffico di una parte della strada per quasi un mese, fino a sabato 29 aprile. A essere interessato dagli scavi sarà il segmento della carreggiata nord, quindi in direzione di piazza Adua, tra la rotonda di piazza San Paolo e l'incrocio con via Trento. In questa zona saranno vietati transito e sosta. I percorsi alternativi, per chi proviene da nord, sono la svolta a destra in via Piave o in via Asmara e per chi arriva dalla Trossi la deviazione a sinistra in via per Candelo.

Il tragitto dei bus

Via per Candelo è anche la strada che percorreranno i bus di linea dell'Atap, nelle molte linee (compresi i giri scuola) che normalmente transitano sulla carreggiata nord di viale Roma. «L'obiettivo è che i lavori non subiscano ritardi e che la strada venga ripristinata al meglio - spiega l'assessore ai lavori pubblici Sergio Leone -. Viale Roma è inserita anche nel percorso del Giro d'Italia il 20 maggio».