Addio a Sabrina Ottoboni, madre di 48 anni

COSSATO - Città e non sono il lacrime per la morte di Sabrina Ottoboni. La donna è morta a soli 48 anni. La notizia ha fatto immediatamente il giro della zona. Sabrina Ottoboni lavorava come dipendente nella ditta Tessilstrona di Cossato, con la qualifica di orditrice. Da una decina di anni la donna s'era ammalata di tumore. La donna viveva con il marito Giulio e le figlie Veronica e Alice, rispettivamente di 22 e 18 anni. Sabato pomeriggio il funerale, che si è svolto nella chiesa dell'Assunta, con tantissime persone presenti per l'ultimo saluto.