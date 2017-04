Anche «Biella incontra il Design»

BIELLA - In concomitanza con il salone del mobile di Milano, nella centrale via Italia si inaugura la seconda edizione di «Biella incontra il Design» evento che vede ospitati nelle vetrine di un gruppo di negozi del centro una selezione di elementi di arredo ad opera di altrettanti marchi e designer presenti in Biella.

Cosa ammirare e dove

Le opere esposte sono: la libreria bifacciale «Riquadra» in legno di faggio di LegnoeCultura per Gian Luca Bazzan nelle vetrine di Minola accessori, la lampada «Palpebra» di Davide Groppi in versione limited edition, lo sgabello «FD 103» in metallo nero di Henrytimi, la seduta «Contamina» in velluto nero di Henrytimi per Federico Delrosso nelle vetrine di Minola abbigliamento, una selezione di sedute di Idea nelle vetrine di Thanks i tavolini in marmo «Cube Wave» di Ramella Graniti nelle vetrine di Cigna Dischi, la lampada «Mezza Chimera» di Artemide e «Planet» di Kartell per Dimensione Luci nelle vetrine della Farmacia Dott. Servo. la lampada «Luna Piena» di Catellani&Smith per Shop Design nelle vetrine della Agenzia di Viaggi Scaramuzzi, la lampada «Kabuki» di Kartell per Progetto nelle vetrine della libreria Giovannacci. Nella piazzetta di via Gustavo di Valdengo sarà allestito a cura di Monteferrario un Open Bar nel quale sabato 8 aprile dalle 18 si terrà il Cocktail party curato da Glamourcon Dj set di Simone Liuni.